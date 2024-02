Asllani confermato in Inter Atalanta Inzaghi pensa ad un’alternativa. Il piano C del tecnico in vista del match di domani

Dopo l’ottima prova contro il Lecce, Kristjan Asllani è pronto ad essere confermato da Simone Inzaghi da regista davanti alla difesa anche per Inter Atalanta di domani sera. Anche secondo Tuttosport l’albanese avanza verso una maglia da titolare per la sfida di San Siro, ma il tecnico nerazzurro pensa anche ad un’alternativa.

Il piano C è rappresentato dall’impiego di Barella in quella posizione (come fatto a gara in corso al Via del Mare, dopo che l’ex Empoli era stato ammonito). Lo spostamento del centrocampista sardo, permetterebbe a Frattesi di giocare un’altra partita da titolare, ma si tratta comunque di un’ipotesi secondaria. Asllani ha convinto e dovrebbe essere confermato.

L’articolo Asllani confermato in Inter Atalanta Inzaghi pensa ad un’alternativa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG