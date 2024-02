L’ex centrocampista della Lazio, Joseph Minala, ha voluto dire la sua sul campionato di quest’anno e sull’Inter di Simone Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Joseph Minala si è espresso così sull’Inter di Simone Inzaghi.

SULL’INTER – «Per lo scudetto preferisco parlarne quando sarà vinto, lo sai che Inzaghi è un po’ scaramantico… Non vorrei sentire che poi è stata colpa mia se dico qualcosa. Ci tiene molto a queste cose. Sente molto le partite, è un grand’uomo e un bravissimo allenatore, ma su queste cose meglio non aprir bocca. Ogni tanto ci sentiamo, lui lo sa cosa penso e mi auguro. Aspettiamo però quando sarà matematicamente fatta! Anche il giorno della finale di Champions League stavo per mandargli un messaggio ma poi non ho avuto il coraggio di spingere il tasto per inviarlo. Quando Inzaghi allenava la Primavera della Lazio avevamo una grandissima squadra. È sempre stato preparato e la prima cosa che mi ha colpito quando Inzaghi è arrivato in Primavera fu che sapeva già cosa c’era da fare, conosceva già i ragazzi, conosceva il sistema di gioco e cosa avevamo fatto, lo spogliatoio. È stato molto bravo a osservare sul lavoro dei suoi predecessori e vederlo dov’è oggi non è una sorpresa per chi lo ha conosciuto».

L’articolo Minala rivela: «Inzaghi è scaramantico, prima della finale di Champions stavo per…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG