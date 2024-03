Axel Witsel, giocatore dell’Atletico Madrid, ha parlato dell’imminente sfida contro l’Inter di Champions League

Durante la consueta conferenza stampa pre-partita, Axel Witsel ha parlato del ritorno degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid e Inter.

COME AFFRONTIAMO L’INTER?– «Non possiamo rimanere sull’ultima partita, dobbiamo concentrarci su domani. Affrontiamo l’Inter in casa, qui abbiamo giocato buone partite e domani sarà diverso».

COME VEDO L’INTER? – «Sono una squadra molto forte, in tutte le zone di campo. Domani non sarà facile, è una squadra che usa molta aggressività e intensità. Io credo che con lo stesso livello di intensità possiamo raggiungere un risultato».

SU GRIEZMANN – «Trasmette molta forza alla squadra. Quando è pronto per giocare e quando non è con noi è diverso. E’ molto importante per tutti, siamo molto felici che sia tornato».

SUL MIO FUTURO – «Non ci sono novità, sono concentrato sul campo. L’argomento più importante è la partita di domani».

L’INTER ATTACCHERÀ DAL PRIMO MINUTO? – «Bisogna organizzare una partita intelligente, serve intensità dall’inizio alla fine. Questo è il modo che ci permetterà di raggiungere un risultato».

TIFOSI PESSIMISTI? – «Domani sarà diverso dalle altre volte, in casa i tifosi ci sostengono sempre e ci sarà una bella atmosfera. Non ho dubbi».

LA DIFFICOLTÀ MAGGIORE PER ME? – «Noi dobbiamo fermarli con il collettivo, non con un solo giocatore».

