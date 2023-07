Joao Felix è fuori dai piani dell’Atletico Madrid: il portoghese e i colchoneros vogliono separarsi e per lui c’è la possibilità di tornare in Premier Leauge

Primo allenamento ieri per l’Atletico Madrid in cui si è visto che Joao Felix ormai non rientra più nei piani dei colchoneros. Nella partitella 10 contro 10 infatti il portoghese è rimasto ad osservare i compagni da bordo campo.

La separazione è quindi necessaria ad entrambe le parti e sull’ex Chelsea, come riportato da Metro, c’è l’interesse di alcuni club di Premier League: Manchester United, Newcastle e Aston Villa.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG