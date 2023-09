Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio

Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio.

PAROLE – «Luis Alberto? Lo conosco da quando abbiamo 12-13 anni. Mi sembra uno dei giocatori più sottovalutati degli ultimi 25 anni in Spagna. È tecnico, ha personalità, lo reputo molto molto forte. Partita domani contro la Lazio? L’anno scorso scorso abbiamo fatto bene la prima parte di stagione. In Champions non si possono avere momenti di debolezza. Domani dobbiamo approfittare di questa occasione».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG