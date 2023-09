Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Bologna

PAROLE – «Siamo una squadra che deve lottare su ogni palla in ogni partita. Abbiamo fatto un mercato su scommesse, ma questo fa parte del nostro dna e della linea societaria. Dobbiamo andare a prendere giocatori poco conosciuti o che vengono da campionati non esaltanti per lanciarli e creare valore».

