Le parole di Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, dopo il sorteggio di Champions League contro l’Inter

Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato ai microfoni di Movistar Tv dopo il sorteggio di Champions League contro l’Inter.

«L’Inter è una grande squadra, capolista in Serie A e vicecampione d’Europa. Continuiamo ad affrontare le vecchie compagini di mister Simeone. Vedremo come andrà, affronteremo un avversario difficile ma anche alla portata. Speriamo di arrivare in buon condizioni a febbraio, noi andremo come sempre in campo per vincere. Dipende tutto dagli infortuni, dovremmo arrivarci bene ma in due mesi possono cambiare tante cose».

