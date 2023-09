Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Real Madrid

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato dopo la vittoria per 3-1 nel derby contro il Real.

DERBY – «Abbiamo giocato un’ottima partita, nel primo tempo siamo stati forti. Potevamo fare male sulle fasce perché loro soffrivano con i centrali sul secondo palo. I ragazzi hanno eseguito nel migliore dei modi e così sono arrivati ​​i due gol. Avevamo bisogno di fare una partita così. A Valencia ho detto che non ero preoccupato perché una sconfitta ci poteva stare dopo la sosta per le nazionali. Abbiamo giocato la partita che i tifosi vogliono vedere, con lo spirito giusto. All’intervallo ci siamo detto che non potevamo tornare indietro, anzi dovevamo attaccare la gara e con il 3-1 li abbiamo tolti dallo spazio in cui si trovano a loro agio. Non m’interessa quello che pensano gli altri, ma solo ciò che vedo e a mio avviso abbiamo giocato una grande partita sia difensivamente che offensivamente. Mi rende molto felice il fatto che il giorno dopo i ragazzi possano andare a scuola con la maglia dell’Atlético Madrid».

SINGOLI – «Morata ha giocato una partita straordinaria per impegno e lavoro. Abbiamo bisogno di questo Morata, ha le armi per raggiungere i numeri che cerca e di cui abbiamo bisogno. Dà fiducia e spero che possa mantenere questo livello per la Nazionale e per l’Atletico. Koke? Per noi è molto importante, la squadra aveva bisogno della sua figura in campo. Witsel finora ha fatto un lavoro molto, molto buono e abbiamo bisogno sia di Koke che di Axel. Sono entrati tutti molto bene».

