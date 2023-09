La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente di aver preso parte ad una campagna per promuovere le aziende italiane

Di seguito il comunicato della Serie A.

COMUNICATO – «Lega Serie A annuncia il lancio di “Made in Italy – International Main Partner Lega Serie A”, un progetto di comunicazione internazionale che – in accordo con il Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) – permetterà di promuovere su più canali ad oltre 500 milioni di spettatori nel mondo il bello e ben fatto delle nostre filiere produttive attraverso il coinvolgimento diretto 20 Club e dei giocatori più iconici del calcio italiano. Il progetto comprenderà – nel corso della stagione calcistica 2023/2024 trasmessa all’estero con il nome di “Serie A Made in Italy” – una serie di attività di valorizzazione delle nostre eccellenze come tra le altre, la produzione di video nei quali giocatori e Club racconteranno i distretti produttivi italiani legati ai territori di appartenenza della propria squadra e la partecipazione di Ambassador di Lega Serie A ad eventi fieristici».

