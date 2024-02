Ufficiale l’infortunio di José María Giménez dell’Atletico Madrid, ecco le sue condizioni per la sfida di Champions League con l’Inter

Brutta notizia per Diego Simeone e i suoi. Come riportato direttamente dal portale dell’Atletico Madrid, sono stati resi noti gli esiti degli esami di José María Giménez dopo l’infortunio rimediato nel big match di Champions League contro l’Inter. In attesa di conoscere meglio i tempi di recupero, ecco qui il report sulle sue condizioni.

ATLÉTICO MADRID – «José María Giménez ha riportato un infortunio miofasciale alla coscia destra, verificatosi nel primo tempo della partita di Champions League, giocata martedì scorso a Milano. Il difensore uruguaiano è stato sottoposto agli accertamenti effettuati dallo staff medico che ha accertato l’infortunio. Il nazionale è già sottoposto a cure fisioterapiche e si sta riprendendo dall’infortunio. L’evoluzione delle sue condizioni e i test di controllo determineranno il suo ritorno alle competizioni».

