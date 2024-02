I tifosi dell’Inter esaltano un calciatore, lo vogliono titolare contro il Lecce, ecco i commenti e di quale nerazzurro parliamo

Ultime ore di attesa e poi i ragazzi di Simone Inzaghi saranno nuovamente impegnati in campo. Questa volta, la partita che attende Lautaro Martinez e compagni è Lecce-Inter, vale a dire il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Lo sanno bene i tifosi meneghini che quest’oggi hanno preso d’assalto l’ultimo post social della compagine lombarda.

Nello specifico, protagonista dell’immagine poi pubblicata su Instagram Yann Aurel Bisseck. Molteplici, come accennato, le interazioni per lui. «Bisteccone resta per sempre !! Patrono di Milano», scrive un fan. «Mamma mia bisteccone quanto gasa» aggiunge un altro. E ancora: «Fatelo giocare Bisseck a Lecce», oppure: «Quando lo vediamo titolare?». E via dicendo tra i commenti.

L’articolo Inter, i tifosi pazzi per un calciatore: col Lecce lo vogliono titolare proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG