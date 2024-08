I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un difensore giovane ma sul canterano senegalese ci sarebbe forte una squadra turca.

L’Inter in questi ultimi giorni di mercato cercherà di aggiungere alla rosa già molto profonda a disposizione di Inzaghi un altro difensore. Il colpo si è reso necessario dopo l’infortunio che costringerà Buchanan ai box almeno fino a ottobre. Il canadese è un esterno di fascia e infatti il suo ruolo sarà ricoperto da Carlos Augusto che, senza questo problema, sarebbe stato considerato il vice-Bastoni. I nerazzurri sono sulle tracce di Mikayil Faye.

L’obiettivo

Si tratta di un ventenne del Barcellona che si è guadagnato un posto di rilievo nel radar dell’Inter. La squadra milanese, sempre attenta a rafforzare il reparto arretrato con giovani talenti, ha visto nel giovane difensore mancino un potenziale rinforzo per la squadra.

Piero Ausilio

La concorrenza

Nonostante l’interesse marcato dei nerazzurri, l’Inter non è sola nella corsa a Mikayil Faye. Il Besiktas, secondo il sito spagnolo Sport, ha già mosso passi concreti verso l’acquisizione del giovane difensore, presentando un’offerta da 10 milioni di euro.

Gli scenari

La fonte sostiene anche che l’Inter avrebbe deciso di mettere in pausa, per il momento, le proprie mire su Faye, raffreddando dunque gli animi e forse rivalutando altre opzioni per il proprio reparto difensivo. Le ragioni di tale scelta non sono state divulgate; i nerazzurri valuteranno per bene le prossime mosse, Inzaghi pubblicamente continua a dichiarare che arriverà un difensore giovane.

