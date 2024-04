Si profila un altro derby all’orizzonte ma questa volta lo scontro riguarda il calciomercato ed in particolare l’attaccante del Bologna.

Inter e Milan potrebbero ben presto trovarsi a lottare per l’acquisto dell’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee.

Gli scenari

Secondo La Gazzetta dello Sport l’olandese fa gola anche ai nerazzurri; i rossoneri sono sulle sue tracce da mesi. Si potrebbe pensare che l’Inter possa avere più appeal in questo momento agli occhi dell’olandese ma non solo dato che ha appena conquistato il titolo di Serie A raggiungendo una seconda stella che il Milan deve ancora conquistare. Il club rossonero potrebbe però convincere l’ex Bayern Monaco dicendogli che sarà titolare: Olivier Giroud partirà mentre in nerazzurro dovrebbe lottare con Marcus Thuram e Lautaro Martinez per conquistarsi il posto.

Geoffrey Moncada

La trattativa

Il Bologna potrebbe chiedere circa 60 milioni per Zirkzee ma sia il Milan che l’Inter hanno diverse carte da giocarsi per ridurre il possibile esborso cash. I rossoneri hanno Alexis Saelemaekers che sta giocando bene in prestito ai rossoblù: il belga è valutato intorno ai 10 milioni di euro. Furlani e Moncada sarebbero pronti ad offrire all’attaccante un contratto che lo vedrebbe guadagnare 4 milioni di euro a stagione. I nerazzurri potrebbero risparmiare qualcosa in cambio della rinuncia ad esercitare la recompra per Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà del Bologna che può però essere riacquistato solo dall’Inter per 12 milioni nel 2025. Fabbian è molto promettente ed il Bologna, se ciò accadesse, potrebbe ricavare molto di più dalla sua cessione.

L’articolo Attento Milan: su Zirkzee c’è anche l’Inter proviene da Notizie Milan.

