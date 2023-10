Atzori: «Juventus Next Gen-Perugia partita molto importante e delicata». Le parole dell’allenatore

Gianluca Atzori, a TuttoC, ha parlato anche della Juventus Next Gen.

ATZORI – «Viene comunque da buoni risultati e la partita con la Juventus Next Gen si presenta come molto importante e delicata. I tanti cambi in panchina Credo sia un record assurdo, ma purtroppo il calcio in Italia va su questi binari e non mi meraviglia più niente. Io sono in attesa e guardo quello che succede intorno a me».

