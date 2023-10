La Juve perde ufficialmente Fagioli per squalifica. A Radio Bianconera, Ravezzani ha parlato così.

RAVEZZANI – «In questo mondo girano tanti soldi ma chi li guadagna è spesso giovane e non è pronto a farne uso. Bisogna essere straordinariamente stupidi per commettere errori del genere, non ho paura di usare questa parola perché in giro vedo un buonismo eccessivo che non condiviso. I ragazzi avevano gli strumenti per sapere cosa possono o non possono fare e questa è un’aggravante».

