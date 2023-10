Marotta: «Seconde squadre indispensabili, ma all’Inter abbiamo un problema». Le parole dell’ex Juventus

L’AD dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto sul tema delle seconde squadre nel corso della presentazione del libro “Odio il calcio” di Fabrizio Biasin. L’ex insegue il modello Juventus Next Gen.

MAROTTA – «Le seconde squadre sono strumento indispensabile per la crescita dei giovani. Manca quello step intermedio. Adesso non ci sono le strutture adeguate ed è una colpa che riconosco al mio club, non sapendo dove farli allenare. Dobbiamo risolvere questo problema».

