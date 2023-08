Audero saluta la Sampdoria: «Che sia un addio o un arrivederci questi anni non potranno essere cancellati»

Emil Audero, nuovo portiere dell’Inter, sui social ha salutato così la Sampdoria:

«Tentare di descrivere i miei sentimenti in questo momento è difficile, ma ci proverò… Sono arrivato cinque anni fa con il cuore che batteva forte e con l’entusiasmo alle stelle, consapevole di aver accettato una sfida impossibile da farsi scappare. Oggi vado via ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta, una scelta che mi ha dato tanto, tantissimo. Dire grazie è veramente troppo semplice e riduttivo, ma è giusto e doveroso farlo. Ringrazio ogni singolo dipendente in sede, tutti quelli che ogni giorno vivono Bogliasco e ringrazio di cuore voi tifosi. Che sia un addio o un arrivederci, ciò che abbiamo trascorso in questi anni non potrà essere cancellato da nessuno».

