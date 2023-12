Emil Audero è arrivato all’Inter in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria e dovrà convincere sul campo per restare in nerazzurro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non basta il lavoro in allenamento e nello spogliatoio per convincere l’Inter ad aprire il portafoglio e pagare una cifra importante ai blucerchiati. Intanto il club, però, valuta tre piste per il futuro: la prima è il ritorno di Filip Stankovic, anche se avrà bisogno di un altro anno di apprendistato prima di guadagnarsi il posto, la seconda porta a Bento dell’Atletico Parananense (con clausola da 60 milioni impossibile per il momento), mentre l’ultimo nome è quello di Turati, anche per il discorso liste Uefa visto che lui nel settore giovanile ci ha giocato.

L’articolo Audero, l’Inter valuta il futuro: la situazione e i possibili sostituti proviene da Inter News 24.

