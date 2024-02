Ballottaggio in porta tra Audero e Sommer in vista di Lecce-Inter, in programma domani pomeriggio alle ore 18

Simone Inzaghi dovrà decidere se schierare Audero o Sommer in Lecce-Inter, in programma domani alle ore 18 in terra salentina.

La scelta dipenderà dal fatto se il portiere svizzero avrà smaltito o meno la sindrome influenzale accusata ieri. Se la febbre dovesse essere passata, allora Sommer salirà sull’aereo direzione Lecce.

L’articolo Audero o Sommer per Lecce-Inter? Ecco da cosa dipende proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG