Audio del Var in diretta Ecco la decisione UFFICIALE dell’Ifab e le dichiarazioni del segretario e ad Lukas Brud

Lukas Brud ha parlato ai microfoni della Bbc in merito alla possibile trasmissione degli audio del Var in diretta. Ecco le dichiarazioni del segretario e ad dell’Ifab:

«Dico categoricamente di no, i tifosi non dovrebbero essere informati in diretta. Ci sono molte persone che parlano allo stesso tempo e sarebbe controproducente per chiunque ascoltare tutte quelle voci che parlano tra loro. C’è caos. Abbiamo dato il via libera per testare la pubblicazione a posteriori delle decisioni, ma non siamo pronti ad aprire la comunicazione dal vivo al pubblico come avviene ad esempio per il rugby perché sono due sport differenti».

The post Audio del Var in diretta Ecco la decisione UFFICIALE dell’Ifab appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG