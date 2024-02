Jean-Michel Aulas, ex presidente del Lione, ha parlato a RMC Sport della possibile partenza di Mbappé dal PSG la prossima estate

Jean-Michel Aulas, ex presidente del Lione, ha parlato a RMC Sport della possibile partenza di Mbappé dal PSG la prossima estate. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La partenza di Kylian è più una questione emotiva, direi, che di realizzazione di accordi commerciali sui diritti televisivi. Kylian è davvero un’epoca, ma è rimasto sette anni al PSG ed è magnifico. Io, nel periodo migliore dell’OL, quando siamo stati campioni ogni anno, e lo siamo stati sette volte consecutive, nessun giocatore è mai rimasto per sette anni. E spesso erano giocatori internazionali. Kylian resta nella Nazionale francese.

E conosciamo il suo attaccamento alle vicende nazionali. Spero che presto avremo buone notizie anche per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le conseguenze? È troppo presto per dirlo. Perché oggi la Ligue 1 è ovviamente Kylian, ma lo sono anche le prestazioni del PSG in quanto tale. Nella vita, dalle difficoltà bisogna sempre trovare un’opportunità.

Non è forse questa l’occasione per il PSG, del resto ne sono convinto conoscendo bene Nasser Al-Khelaifi e confidando nella sua capacità di cogliere una nuova occasione, di portare due o tre grandissimi giocatori che forse restituiranno credibilità? In ogni caso spero che trasformeremo questa difficoltà, perché evidentemente è colossale, in un’opportunità. E si sa, la vita è spesso fatta di ammiccamenti: supponiamo che quest’anno sia quello buono per il PSG con Kylian in Champions League».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG