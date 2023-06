Raffaele Auriemma azzarda sulle prossime mosse della Juventus: ecco cosa si aspetta per la prossima stagione

Raffaele Auriemma, in occasione della trasmissione Si Gonfia la Rete, ha così parlato della Juventus.

LE PAROLE – «La Juve ha scelto Manna come fatto conservativo di un posto dove andrà Giuntoli. Ci sarà un altro anno di Allegri, poi il tecnico sarà allontanato. Il destino è questo, lasceranno cuocere Allegri nel suo brodo in questa stagione di transizione. Poi per l’anno prossimo la mia sensazione è che si ricomporrà la coppa Giuntoli-Spalletti in quel di Torino».

