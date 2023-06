Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così della permanenza di Arkadiusz Milik alla Juventus: le sue dichiarazioni

Giancarlo Padovan, a Sky Sport, ha così parlato della permanenza di Arkadiusz Milik alla Juventus.

LE PAROLE – «Milik per fare la riserva va bene, non può pensare di essere titolare. Il titolare deve essere Vlahovic. Se non fosse lui perché lo vendono per un’offerta da 80-90 milioni, allora ne va cercato un altro. Allegri ha voluto coprirsi le spalle con un fedelissimo, dal buon rendimento, anche se l’anno scorso non ha fatto molto bene nella seconda parte. E’ comunque un giocatore affidabile per impegno, dedizione e disponibilità a stare in panchina. Allegri ne conosce qualità e carattere, ma è un pochino poco e come primo colpo mi aspettavo di più».

