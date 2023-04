Raffaele Auriemma, giornalista di fede napoletana, ha lanciato l’ennesima provocazione nei confronti della Juventus

Ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, Raffaele Auriemma ha lanciato questa frecciata alla Juventus.

PAROLE – «Napoli Milan capita in una stagione difficile per l’Italia tra plusvalenze finte, stipendi non pagati e il caso D’Onofrio all’AIA. Possiamo essere orgogliosi per questo quarto di finale tutto italiano e di un’italiana in finale, se l’Inter supererà il Benfica».

The post Auriemma punge ancora la Juve: «Stagione difficile per l’Italia tra plusvalenze finte e stipendi non pagati» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG