Auriemma sgancia la “bomba”: «L’anno prossimo Giuntoli e Spalletti alla Juve». Le parole del giornalista e tifoso del Napoli

Auriemma, giornalista e tifoso del Napoli, a Tele A ha parlato di Giuntoli, da tempo nel mirino della Juve, e del futuro di Spalletti.

AURIEMMA – «Il rischio per ADL è che tenendo fermo Giuntoli lui non resti fermo, può comunque lavorare. Non avrebbe senso. La Juve fa una scelta di mantenimento con Manna, lo aspetterebbe comunque tra un anno in ogni caso. Se posso essere malizioso al 100%, tra un anno vedremo Giuntoli e Spalletti tra un anno alla Juventus. E’ una mia sensazione maliziosa. La Juve cucinerà a fuoco lento Allegri, che farà di nuovo male, l’anno prossimo arriverà Spalletti. Ed è un professionista e non ci sarebbe alcun problema».

