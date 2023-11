Ausilio: «Lukaku? Ecco cosa gli ho detto al telefono. Quando manca il rispetto…». Parla il direttore sportivo dell’Inter

Piero Ausilio, ds dell’Inter, è tornato a parlare del caso Lukaku ai microfoni di Radio Serie A

LUKAKU – «Preferisco non parlare di un giocatore che è di un’altra società, non l’ho mai fatto in questi mesi. Dico solo che mi piace pensare al presente e al futuro, e Lukaku fa parte del passato: con lui abbiamo vinto uno Scudetto, ci ha portato una plusvalenza importante, e abbiamo perso due finali».

COS’E’ SUCCESSO DAVVERO? – «Preferisco non parlarne. Dico solo che devono esserci educazione e rispetto: le cose stavano andando avanti, è evidente, ma a un certo punto sono venute a mancare. Ci sono operazioni che non vanno in porto, ma se c’è rispetto non è mai un problema. Quando invece ci si nasconde o si mandano risposte tramite altre persone si pensa a voltar pagina. Per me è un capitolo chiuso dall’8 luglio: non c’è alcun rammarico».

TELEFONATA – «No… Fu una telefonata decisa, ma nulla particolare. Dissi a Romelu quello che pensavo, dopo un po’ di tempo che non riuscivo a sentirlo».

The post Ausilio: «Lukaku? Ecco cosa gli ho detto al telefono. Quando manca il rispetto…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG