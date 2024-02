Il direttore sportivo dell’Inter ha rilasciato importanti dichiarazioni sul mercato nerazzurro e su diversi prolungamenti contrattuali.

Piero Ausilio ha parlato di Inter al premio “Amico dei bambini” organizzato dall’Aldini. “Lautaro ha detto che non bisogna preoccuparsi sul rinnovo? Se l’ha detto lui non vedo perché non debba confermarlo io…. Da ambo le parti vogliamo allungare questo rapporto: è normale che ci sia una negoziazione in corso e che, come in tutte le cose, ci voglia un po’ di pazienza. I tempi che hanno i tifosi e la stampa non sono i nostri, ma sono sicuro che alla fine si arriverà a un accordo che accontenterà entrambe le parti. Questo è quello che vogliamo”.

Piero Ausilio

Sugli altri rinnovi

“Ciò che ho detto per Lautaro vale per Barella e per i rinnovi di tutti i giocatori importanti di questa società, che sono tanti. Abbiamo iniziato con qualcuno, diciamo i più urgenti (Dimarco, Darmian e Mkhitaryan, ndr), che avevano delle scadenze onestamente più immediate rispetto a Barella o lo stesso Lautaro. Abbiamo sistemato chi era più urgente sistemare, ma stiamo lavorando e pianificando un discorso più a lungo termine con Barella e Lautaro”.

Sugli eventuali arrivi di Taremi e Zielinski

“Sono situazioni su cui stiamo lavorando, non amiamo dare tempi, date o ultimatum a nessuno. Abbiamo informato i rispettivi club che stiamo negoziando con questi giocatori, ci sono stati dei contatti, vedremo se porteranno a qualcosa di definitivo”.

