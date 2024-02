L’attaccante argentino continua la sua crescita ed in questa prima parte di stagione ha fatto registrare numeri stratosferici, merito anche di chi gli è accanto.

La finora grande annata dell’Inter passa molto anche dalla trasformazione di Lautaro Martinez: il numero 10 è ulteriormente responsabilizzato dalla fascia di capitano ma è migliorato tantissimo anche come modo di giocare.

Scetticismo

E pensare che a inizio stagione i punti interrogativi erano tantissimi e quasi tutti dettati dal fatto che il suo partner d’attacco aveva sorpreso tutti con un incredibile voltafaccia. Nessuno pensava che il Toro avrebbe trovato qualcuno con cui dialogare meglio rispetto a quanto accadeva con Lukaku.

Lautaro Martinez Romelu Lukaku

Il paragone

I numeri invece dicono che questa è la sua miglior stagione di sempre: 19 reti segnate in 20 gare di campionato, con Thuram le cose vanno meglio e non di poco. La Gazzetta dello Sport fa il parallelo tra Lu-La e Thu-La: i due segnavano rispettivamente 23 e 14 goal la prima stagione, 24 e 17 la seconda, insomma il belga era il “leader” della coppia. Anche andando a vedere lo svolgimento delle azioni dei goal succitati si vede come il 10 si muovesse in funzione del 9 mentre da questa stagione accade l’opposto, vedi goal a Salerno dell’argentino. La corsa del figlio d’arte è diversa rispetto a quella del centravanti della Roma, a proposito, prossimo avversario: ora è Lautaro che cuce il gioco sfruttando gli allunghi del compagno per poi aspettare i suoi assist. I due aiutano anche la difesa soprattutto in fase di pressing.

