Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro l’Empoli. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «In difesa c’è ancora una situazione d’emergenza. Avremo una sola alternativa in panchina. C’è abbondanza negli altri reparti e voglio sfruttare a dovere le armi che abbiamo. Sono contento dell’affetto dell’agente, vuol dire che la squadra ha trasmesso qualcosa perchè la gente non ti regala nulla. Noi dobbiamo vincere e fare una grande partita. Siamo pronti, ci alleniamo bene, per esigenza ho dovuto chiedere uno sforzo ai nuovi arrivi e tutti hanno dato disponibilità. I nuovi hanno visto la passione del tifo salernitano, un pubblico straordinario. Speriamo di raccogliere quello che abbiamo perso in tempi recenti al netto di buone prestazioni.

Manolas? Ringrazio il presidente e il direttore per il sacrificio che hanno fatto, prendere un giocatore del genere è importantissimo. Lo porterei già in panchina domani dopo le visite mediche, gli chiederò disponibilità. Anche se giocheremo a 4 vedrete Pierozzi terzino destro e non avremo grandi alternative a disposizione. Fino a ieri, però, Manōlas si allenava da solo e ci vorrebbe un attimino di pazienza pur sapendo che non abbiamo tempo. Sono felice del suo arrivo, è un calciatore d’esperienza e avverto la sua carica. Ci darà forza e convinzione. Quanto agli altri, Fazio contiamo di averlo al massimo entro due settimane. Pasalidis potrebbe esserci con l’Inter, per Gyomber i tempi sono lunghi».

