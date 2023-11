Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha voluto parlare del suo rapporto con Beppe Marotta nel suo attuale periodo in nerazzurro

In diretta ai microfoni di Radio Serie A, il ds Inter Piero Ausilio ha parlato di Beppe Marotta.

«Una bella coppia, che funziona in modo perfetto. Marotta ha una grande qualità: delega e dà fiducia alle persone, e io a mia volta trasmetto questa cosa ai collaboratori. Marotta è intervenuto con un no per un calciatore forse un paio di volte, magari perché conosceva aspetti caratteriali che io non conoscevo. È una grande fortuna, consente a un direttore sportivo di occuparsi del suo lavoro: io ho bisogno di un amministratore delegato, che si occupi dei rapporti, delle istituzioni, mi consente di restare concentrato sulle cose che mi appartengono di più.»

