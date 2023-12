Il direttore sportivo Piero Ausilio manda qualche messaggio alla concorrenza dei nerazzurri.

Piero Ausilio ha partecipato all’evento dedicato a Fortunato De Agazio e ha rilasciato diverse dichiarazioni ai cronisti presenti; ecco l’intervista concessa a Sky Sport. “Noi ci alziamo tutte le mattine sperando di fare meglio del giorno prima. Faremo tutto quello che potremo fare al meglio delle nostre possibilità, poi vedremo dove saremo arrivati”.

Sull’eventuale arrivo di Tiago Djaló

“In questo momento non farei nomi, mi sembra tutto abbastanza anticipato rispetto ai tempi. La notizia è di oggi, non ce l’aspettavamo, pensavamo di andare avanti così. Non avremmo fatto mercato a gennaio senza questo problema, la prossima settimana cercheremo di affrontare al meglio questa soluzione al di là dei nomi che so che vi piacciono tanto, ma nemmeno noi ci siamo trovati per parlarne”.

Lautaro Martinez-Kingsley Coman

Sui rinnovi di Lautaro, Mkhitaryan e Dimarco

“E’ una questione di tempi, non di volontà. Sarei più preoccupato se non ci fosse la volontà, qui invece parliamo di giocatori che vogliono restare assolutamente all’Inter e di un’Inter che vuole assolutamente continuare con loro. Al di là del Natale o del Capodanno, quello che dovremo fare lo faremo”.

Il sassolino

“Siamo in linea con quelli che erano gli obiettivi, quando inizia la stagione dell’Inter si cerca di fare tutto il possibile per fare bene e arrivare in alto. […] Vogliamo essere davanti, ma come noi anche altre squadre che dicono che pensano ad altro. Ci aspettavamo una Juventus agguerrita, al Napoli che viene da uno scudetto, al Milan. Tutte quando inizia la stagione vogliono vincere, poi quando cominciano a non arrivare i risultati magari qualcuno si nasconde dietro ad altri obiettivi. Io non mi nascondo: l’Inter farà di tutto per provare a fare il massimo in ogni competizione, poi vedremo a fine anno cosa avremo fatto“.

