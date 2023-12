Calciomercato Inter, nuova ipotesi dalla Serie A per la fascia destra dopo l’operazione di Cuadrado: il nuovo nome

Il calciomercato Inter è stato scosso dalla notizia dell’intervento di Juan Cuadrado, così gli uomini di mercato provano a correre ai ripari nella sessione di gennaio. La Gazzetta dello Sport ha fatto alcuni nomi di profili che possono fare al caso dei nerazzurri.

Tra di essi spunta un nome nuovo dalla Serie A: si tratta di Patrick Ciurria del Monza. Operazione complicata per via della volontà di Galliani di trattenere tutti i propri pezzi pregiati: da non escludere che il discorso si possa però riaprire per l’estate.

L’articolo Calciomercato Inter, ipotesi dalla Serie A per la fascia destra: le ultime proviene da Inter News 24.

