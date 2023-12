Anche il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio era presente al Gran Galà del Calcio.

Sky Sport ha intervistato Piero Ausilio; ecco le sue parole. “Barella Un gran bel gol, come quello di Calhanoglu. Sono stati belli e sopratutto importanti, perché al di là della bellezza sono stati utili per i tre punti, che poi è quello che conta, al di là di chi fa gol e come conta vincere le partite e l’abbiamo vinta giocando un bel calcio. È stata una tappa molto importante, perché vincere a Napoli non è mai facile. Lo dimostra la storia di questi incontri. Raramente abbiamo vinto negli ultimi anni su un campo così difficile. Averlo fatto con questa forza e personalità è un bel segnale. Ma è una partita che vale tre punti come quella di sabato con l’Udinese”.

Il cambio in porta

“Si sta bene all’Inter. Onana all’Inter ha fatto molto bene. La realtà di Manchester non la conosco. Sommer non arriva all’Inter per caso. È un giocatore che seguivamo da tempo, già in passato siamo stati vicini, poi le situazioni sono state particolari. Quando c’è stata l’opportunità… Anche la volontà del ragazzo è stata determinante”.

Nicolo’ Barella

Il mercato invernale

“Non piace a noi il mercato di gennaio, Marotta avrà lasciato aperta una porticina aperta, poi ci sono le opportunità. Oggi pensiamo di essere a posto. Inzaghi sta utilizzando tutta la rosa, sta valorizzando tutti, giovani e meno giovani. Tutti si stanno facendo trovare pronti sia in Champions che in campionato. La cosa bella è vedere la rosa coinvolta, un gruppo di giocatori che stanno bene insieme e si diverte. I risultati ci danno ragione”.

Sui rinnovi

“Ci stiamo lavorando, con calma e serenità perché lLa volontà è andare avanti insieme. Cii sono scadenze più vicine come quella di Mhki per il cui stiamo cercando di accelerare. È normale che vogliamo continuare con questo gruppo e accontentarli laddove possibile come riconoscimento di un lavoro importante davanti agli agli occhi di tutti per continuare il più a lungo possibile insieme”.

