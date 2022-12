Graham Arnold, commissario tecnico dell’Australia, ha parlato alla vigilia del match degli ottavi contro l’Argentina

Graham Arnold, ct australiano, ha parlato alla vigilia dell’ottavo di finale di Qatar 2022 con l’Argentina. Le dichiarazioni riprese dall’Ansa.

LE PAROLE – «Ci siamo guadagnati la chance di affrontare Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo, in una partita a eliminazione diretta dei Mondiali, e ci sembra un sogno. Ma ora non sprechiamola. Ma io so come si batte l’Argentina, l’ho già fatto ai Giochi di Tokyo, quando guidavo la rappresentativa olimpica ed è finita 2-0 per noi. In fondo, anche domani ci saranno delle maglie gialle contro quella strisce bianche e celesti».

