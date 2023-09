Avv. Cascella sul caso Pogba: «Tre strade per la Juve. Ecco quali». Le dichiarazioni sul centrocampista francese

L’avvocato Angelo Cascella, esperto di diritto internazionale ed ex membro del TAS, ha parlato a Sport Mediaset del caso Pogba per la Juve.

POGBA – «Giocatore e club quando sottoscrivono un contratto devono attenersi alle norme in materia di antidoping. La Juventus ha ora tre strade: la prima non fare niente, la seconda consiste nella riduzione della retribuzione con decorrenza da quando Pogba è stato sospeso e la terza, la più estrema, è la risoluzione del contratto in caso di lunga squalifica».

