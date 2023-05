Avv. Castronovo sul caso Juve: «Patteggiamento giusto. Senza la Champions…». Le sue dichiarazioni

L’avvocato Giovanni Castronovo, a TMW, ha commentato così il patteggiamento della Juventus.

AVV. CASTRONOVO – «Hanno ratificato un accordo con l’accusa e nella posizione in cui si trovava la Juventus, a rischio di una sentenza politicizzata, credo che sia una scelta condivisibile. Le questioni burocratiche dovrebbero portare a sanzioni soltanto pecuniarie per cui la multa mi sembra una punizione congrua. Temendo una caccia alle streghe la società ha ritenuto più saggio giungere ad un patteggiamento, anche per evitare che nella prossima stagione possano esserci i problemi che ci sono stati in questa, anzi credo che senza Champions la Juventus potrà disputare una stagione di vertice».

