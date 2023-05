Paolillo attacca dopo il patteggiamento: «Vicenda Juve triste. Quello che ha fatto sui bilanci al di là di ogni pudore»

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, ha parlato del caso Juve a Radio Punto Nuovo.

PAOLILLO – «Ancora una volta siamo davanti ad una vicenda paradossale e triste. Quello che è stato fatto sul bilancio della Juventus è stato fatto sul bilancio di una società quotata in borsa. Al di là di ogni pudore… Soprattutto è stato fatto da chi di bilanci dovrebbe saperne e anche tanto. È una vicenda spiacevole che non può chiudersi in questo modo. Sarebbe stato meglio lasciar perdere i punteggi di questo campionato e sanzionare la Juventus con punizioni più serie e adeguate in vista della prossima stagione».

