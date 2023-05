Ludergnani (Torino Primavera): «Scudetto? Ci crediamo, siamo fiduciosi». Le dichiarazioni del dirigente granata

Il responsabile del settore giovanile del Torino, Ruggero Ludergnani, ha incontrato i giornalisti allo stadio Olimpico Grande Torino. Toro e Juve Primavera saranno tra le protagoniste dei playoff.

SCUDETTO – «Siamo molto contenti del cammino della squadra. Se ci crediamo? Ovvio che se siamo lì, ci crediamo. Ora ci saranno gare equilibrate che si decideranno su dettagli ed episodi. La Primavera del Toro non è mai arrivata così in alto dopo una regular season. Pensiamo di avere le carte in regolare per giocarci la semifinale, siamo fiduciosi».

