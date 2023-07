Avvocato Di Cintio: «Decisione Uefa contro Juve è storica, mai esistito provvedimento tanto pesante». Parla l’esperto di diritto sportivo

L’Avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo e dal 2014 patrocinante in Cassazione, ha parlato all’ANSA a proposito della decisione Uefa di escludere la Juventus dalle coppe per la stagione 2023-2024.

Le sue parole: «La decisione è storica. Per la violazione del fair play finanziario non è mai stata presa dall’Uefa fino ad ora una decisione tanto pesante, se si esclude la sospensione per due anni del Manchester City nel febbraio 2020, cassata cinque mesi dopo dal Tas (Tribunale arbitrale internazionale) e ridotta a una sanzione pecuniaria”. Ad affermarlo è l’avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo e dal 2014 patrocinante in Cassazione, a proposito della decisione Uefa di escludere la Juventus dalle coppe per la stagione 2023-2024».

