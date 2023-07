Lukaku Juve, Giuntoli in missione per il centravanti belga: l’affare con il Chelsea si può chiudere entro 10 giorni

La Juve ha scelto Romelu Lukaku, così come, da ormai diverso tempo, il belga ha scelto di vestire solo la maglia bianconera nella prossima stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, Giuntoli è pronto a volare a Londra per provare a chiudere l’affare con il Chelsea in 10 giorni massimo.

I Blues vogliono chiudere l’affare soltanto a titolo definitivo, ma prima bisognerà piazzare Vlahovic. Offerte per il serbo, alle condizioni juventine, non sono mai arrivate e così torna a farsi sotto l’idea di inserirlo in uno scambio con i londinesi. Allegri, dal canto suo, ha una gran voglia di lavorare con l’interista.

The post Lukaku Juve (CorSport), missione Giuntoli: l’affare si fa in 10 giorni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG