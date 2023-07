Simone Pepe, ex esterno bianconero, ha parlato in vista della lotta Scudetto della nuova stagione: le dichiarazioni

Simone Pepe, a La Stampa, ha così parlato delle possibilità di Scudetto della nuova Juventus.

FUORI DALL’EUROPA – «Sembra un paradosso, perchè stare fuori dall’Europa è una cosa negativa per la Juve, ma non tutti i mali vengono per nuocere. I bianconeri ora avranno più tempo per preparare le partite, per recuperare le partite e per dare il massimo con un solo impegno a settimana. Questo è un vantaggio grande in un calcio dove non c’è mai sosta».

IL PRECEDENTE – «Conte ci faceva correre senza sosta e ci preparava perfettamente per ogni sfida di campionato. Non eravamo i favoriti per lo Scudetto, ma lo vincemmo senza mai perdere una partita. Ci siamo tolti grandissime soddisfazioni, ma il mister ci ha fatto capire che cosa vuol dire lavorare duramente».

ALLEGRI – «Sa il fatto suo e sa quali tasti toccare per rimettere in corsa la squadra».

