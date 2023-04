Avvocato Grassani: «Per il caso stipendi penalizzazione consistente a carico della Juve». Le dichiarazioni dell’avvocato del Napoli

Mattia Grassani, avvocato del Napoli, commenta così a TMW gli ultimi sviluppi del caso Juventus.

CASO PLUSVALENZE – Difficile pronunciarsi senza avere letto le motivazioni: personalmente, penso che sarà irrogata una sanzione meno afflittiva – comunque consistente nella penalizzazione di punti in classifica – rispetto al ‘meno quindici’ disposto all’esito del giudizio di revocazione.

CASO STIPENDI – Anche per il deferimento relativo alla cd. ‘manovra stipendi’ sembra sia stata contestata la violazione dell’art. 4, che, come noto, non presenta minimi e massimi sanzionatori. Personalmente, ritengo che, anche per tale filone, possa essere richiesta una penalizzazione comunque consistente a carico della Juventus, visto l’elevato numero di violazioni contestate”.

The post Avvocato Grassani: «Per il caso stipendi penalizzazione consistente a carico della Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG