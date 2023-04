Juve Napoli, Luciano Spalletti sta pensando a quattro soprese di formazione per il big match di domani. Le sue scelte

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli di Luciano Spalletti sta preparando quattro novità di formazione in vista del big match di domani sera in casa della Juventus.

Si dovrebbero vedere dall’inizio Kim, Olivera, Anguissa e Lozano, che per un motivo o per l’altro non sono partiti da titolari contro il Milan in Champions. Ancora fuori causa Simeone per infortunio, mentre Ostigard dovrebbe prendere il posto di Juan Jesus.

