Era stato vicinissimo all’Inter, ma alla fine ha scelto l’Atletico Madrid: questo il messaggio di Azpilicueta per l’addio al Chelsea

Intervenuto sui canali social del Chelsea, Cesar Azpilicueta ha voluto salutare e ringraziare i Blues dopo questi 11 anni vissuti insieme. Il difensore era stato vicinissimo all’Inter, ma alla fine ha scelto l’Atletico Madrid anche a causa della famiglia.

We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great. Thank you for everything, @CesarAzpi. pic.twitter.com/wHDcALJX5m — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2023

LE PAROLE –: «È difficile esprimere a parole quello che provo, è stato incredibile. Grazie a tutti, non sarebbe potuto accadere senza l’aiuto di molte persone. Che viaggio. I momenti che porterò con me dureranno per sempre. Questa è casa mia e spero di rivedere tutti qui un giorno. L’amore che mi hanno dimostrato ogni volta è qualcosa di cui sono davvero orgoglioso e spero che potremo mantenere questo rapporto per sempre. Lascio il Chelsea dopo 11 anni. Sono stato davvero orgoglioso di difendere questo stemma dentro e fuori dal campo. È stata la mia vita, per essere onesti. È un viaggio che non avrei mai immaginato quello di essere capitano di questo club e sento di aver dato tutto.

Vorrei dire tante cose, ma la farò breve. Voglio solo dire che ogni volta che si fa parte di questo club, si dà il massimo. È così che ho imparato a far parte del Chelsea. La pretese sono davvero alte, l’impegno verso il club e i tifosi anche nei momenti difficili, quando magari è più facile prendere una strada diversa. È in quei momenti che devi mostrare la personalità, l’anima del club, tutti insieme spingendo nella stessa direzione… e so che il Chelsea tornerà dove dovrebbe essere».

L’articolo Azpilicueta saluta il Chelsea in lacrime: «Che viaggio, grazie di tutto» – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG