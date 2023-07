Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha voluto anche ringraziare tutti i giocatori che sono stati ceduti.

Javier Zanetti ha parlato di tantissimi argomenti riguardanti l’Inter dopo aver presenziato al Premio Fair Play Menarini a Fiesole. “E’ un momento importante. Da un po’ di anni l’Inter sta dimostrando di essere competitiva, nonostante i sacrifici che deve fare vendendo qualche giocatore importante. Siamo sull’ottica di costruire sempre una squadra che possa competere in tutte le competizioni che possiamo affrontare. Sono contento del rinnovo di Bastoni, perché credo che stiamo parlando di un giocatore del presente ma anche del futuro. Per quanto riguarda la fascia di capitano, c’è lui, c’è Lautaro, altri giocatori che dimostrano questo attaccamento e senso di appartenenza”.

Alessandro Bastoni

“Siamo contenti che tutti questi calciatori siano felici all’Inter. Siamo felici per l’arrivo di Frattesi, perché è un giovane molto importante e di sicuro ci darà una grandissima mano. Prima di tutto volevo ringraziare Brozovic, D’Ambrosio, Gagliardini, Dzeko, Bellanova. Tutti giocatori che hanno fatto tanto per noi. Per quanto riguarda la squadra che stiamo costruendo, l’ottica è acquisire giocatori funzionali, che il nostro mister Inzaghi abbia giocatori importanti e che possano essere all’altezza di un club come il nostro. Quando hai giocatori importanti è normale che ci siano delle richieste. In questo momento Onana continua ad essere un giocatore nostro, tra poco inizierà il ritiro e speriamo di tenere tutti questi giocatori. Il mercato è appena iniziato, questo non vuol dire che magari qualcosa possa cambiare. Sono contento anche dell’arrivo di Thuram, ho parlato con suo papà e anche lui era molto felice. Sia lui, sia Frattesi volevano giocare nell’Inter e questa è una cosa importante. L’obiettivo l’anno prossimo è essere competitivi in tutte le competizioni. Da quattro anni l’Inter si dimostra molto competitiva: Spalletti ha iniziato a mettere le basi, con Conte abbiamo vinto un campionato e fatto una finale di Europa League, con Inzaghi abbiamo vinto due Coppa Italia, due Supercoppe e siamo arrivati in finale di Champions. Questo vuol dire che la squadra è in grado di ambire a obiettivi importanti. Bisogna lavorare, restare uniti nei momenti di difficoltà“.

