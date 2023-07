L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri elogia il centrocampo dei nerazzurri.

Maurizio Sarri è stato intervistato da Sportitalia per parlare anche di Sergej Milinkovic-Savic. “Frattesi è un grandissimo giocatore, non so se è perfetto per l’Inter. Nell’ultima stagione ha fatto un grosso passo in avanti. Il centrocampo dell’Inter credo sia uno dei più forti in Europa”.

Sergej Milinkovic-Savic

“Milinkovic Savic è un problema per la società, per me potrebbe essere una risorsa. Dipende tutto da quanto il ragazzo è coinvolto alla situazione. Milinkovic con la testa libera è un giocatore di livello straordinario. Con noi tra gol e assist ha creato in due anni 40 situazioni da gol. Si parla di un giocatore straordinario che ora ha una vicenda contrattuale che non so che conseguenze possa portare. Bisogna fare una scelta a livello societario“.

