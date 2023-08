Aad de Mos, ex allenatore di calcio ed oggi commentatore, alla trasmissione Good Morning Eredivisie di ESPN ha parlato del nuovo talento del Psv, Isaac Babadi. A soli 18 anni, il ragazzo si è già preso la scena nei primi 3 impegni ufficiali del club, coincisi con altrettante vittorie: 1-0 sul Feyenoord che è valso la conquista della Supercoppa; 4-1 allo Sturm Graz nel preliminare di Champions League, con ipoteca del passaggio del turno e gol a firmare il suo debutto europeo; infine, il comodo 2-0 all’esordio in campionato, in casa contro l’Utrecht. Aad de Mos ha seguito il giocatore sin da giovanissimo e ne è entusiasta: «È fuori categoria rispetto agli altri ed ha avuto anche buoni maestri.

L’allenatore che ha lavorato con lui nelle giovanili, Stijn Schaars, adesso seduto in panchina accanto a Peter Bosz. Anche questo rappresenta un vantaggio. Lo conosce anche fino in fondo». E ha aggiunto: «Babadi si è presentato bene nelle prime gare del Psv. È il tipo di giocatore che fa bene con l’Under 17 esattamente come in una finale europea”, Tuttavia, De Mos vede un problema per il PSV per quanto riguarda il talento. Il contratto di Babadi scade dopo la stagione in corso, quindi la gente di Eindhoven corre il rischio che il centrocampista lasci a parametro zero. «É esattamente la stessa situazione di Xavi Simons», tradendo così la delusione per un giovane che al Psv è esploso, ma il cui cartellino non è mai stato in mano agli olandesi, che l’hanno perso sul più bello.

