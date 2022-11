L’ex calciatore del Milan, Roberto Baggio parla di Arrigo Sacchi, ecco cosa ne pensa del suo vecchio tecnico.

Sono queste le parole dell’ex pallone d’oro Roberto Baggio, oltre che ex giocatore di Juventus, Fiorentina e Milan tra le altre, parla così di Arrigo Sacchi a Sky Tg 24: “Aveva creato questa scuola e tutti seguivano lui. Per cui, per chi aveva il mio ruolo, che non era ben definito, era difficile. Se penso a Zola che è dovuto andare in Inghilterra per giocare, rido. Penso che l’allenatore sia importantissimo ma il calcio lo fanno ancora i giocatori, per fortuna“.

Daniele Adani alla Rai parla di Olivier Giroud: “Giroud è un professionista serio, attaccato al mestiere. Lui ha sempre avuto queste caratteristiche e merita di togliersi soddisfazioni ai massimi livelli. Al Milan è migliorato ancora molto“.

