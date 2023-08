Il Divin Codino Roberto Baggio esprime il suo parere sulla stagione che sta per cominciare menzionando due colpi di mercato che lo hanno meravigliato.

Roberto Baggio ha parlato a Sportweek della prossima Serie A. “Mercato? Ho seguito poco, ma due movimenti mi sono rimasti in testa. Il primo è il passaggio di Tonali al Newcastle, che non mi aspettavo. Il Milan senza di lui perde molto. L’altro è il passaggio di Frattesi all’Inter, perchè è un giocatore che mi piace e che seguo. Bel colpo“.

Davide Frattesi

“Favorite per lo Scudetto? Difficile capirlo adesso. Tutti hanno cambiato qualcosa e le milanesi in particolare hanno cambiato tanto e hanno provato a rinforzarsi, ma hanno bisogno di tempo per trovare la quadra. Il Napoli vorrà confermarsi e la Juve proverà a riscattarsi con il vantaggio di poter puntare tutto sul campionato. Sarà importante vedere come partono. Lo scorso anno il Napoli è partito bene e poi ha continuato in fiducia“.

