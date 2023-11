Bagnaia campione del mondo? «Ho le dita incrociate sia per me sia per la Juventus». Le parole del motociclista

Pecco Bagnaia, pilota Ducati e grande tifoso della Juventus, questa domenica potrebbe diventare campione del mondo MotoGP per il secondo anno di fila.

Scherzando sulla quasi contemporaneità tra la gara in Qatar e il derby d’Italia, Bagnaia ha detto a Sky Sport: «Io ho le dita incrociate per domenica sia qua che a casa per la Juventus nella sfida contro l’Inter».

